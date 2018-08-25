Ученица Тутберидзе не сделала сложный четверной прыжок на этапе Гран-при

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Российская фигуристка Анна Щербакова решила не исполнять на своих первых официальных соревнованиях сезона самый сложный четверной прыжок — лутц, сообщает «РИА Новости».

Ученица Этери Тутберидзе, которой всего 14 лет, прыгала лутц, который не исполняла ни одна спортсменка в истории официальных соревнований, на тренировках. Но на прокате юниорской сборной России Щербакова упала при его выполнении.

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Фигуристка выиграла первый в сезоне этап юниорского Гран-при, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 205,39 балла. При этом короткую программу Щербакова откатала с новым мировым рекордом.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее ученица Тутберидзе выиграла первый в сезоне этап юниорского Гран-при.