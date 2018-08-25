Чемпион мира по футболу арестован за вождение в пьяном виде
Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции и вратарь лондонского «Тоттенхэма» был арестован за езду в пьяном виде, сообщает Sport24.
Около двух часов ночи в Лондоне полицейские остановили машину футболиста. Вратарь «Тоттенхэма» не прошел алкотестер и был арестован на семь часов, пока не заплатил за себя залог. В итоге футболист пропустил тренировку команды.
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«Тоттенхэм» собирается оштрафовать своего голкипера и лишить его капитанской повязки. Скорее всего, новым капитаном команды станет Ян Вертонген.
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