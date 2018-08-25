«Рубин» поздравил Бердыева с 66-летием

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Казанский «Рубин» поздравил главного тренера команды Курбана Бердыева с днем рождения, сообщает Sport24.

25 августа российскому специалисту исполнилось 66 лет.

Бердыев начинал тренерскую карьеру в клубе «Химик» из Джамбула. Впоследствии он работал с «Кайратом», «Генчлербирлиги», «Мунайши», «Нисой», сборной Туркменистана, «Кристаллом».

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В 2001 году возглавил «Рубин», который тренировал до 2013 года, дважды выиграв чемпионат России. Затем Бердыев работал с «Ростовом», а в прошлом году вернулся в казанский клуб.

Ранее «Ахмат» на последней минуте вырвал победу у «Рубина».