Россиянин Медведев вышел в финал турнира в США
Российский теннисист Даниил Медведев стал финалистом турнира в американском Уинстон-Сейлеме, сообщает ТАСС.
В полуфинале россиянин в двух сетах обыграл представителя Японии Таро Даниэля со счетом 6:1, 6:1.
Спортсмены провели на корте 1 час 4 минуты. Этот поединок стал для теннисистов вторым очным противостоянием в рамках соревнований ATP. В обоих матчах побеждал Медведев.
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В финале 22-летний Медведев сыграет с победителем пары Пабло Карреньо Буста — Стив Джонсон. Призовой фонд турнира составляет $691 415.
Ранее сообщалось, что Алексей Ватутин прошел в следующий круг квалификации на US Open.