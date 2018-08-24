Путин оценил победу российского самбиста над французом

Президент России Владимир Путин посетил международный турнир по смешанным боевым единоборствам «Плотформа S-70», сообщает региональный портал bloknot-rostov.

В одном из поединков российский самбист Станислав Клыбик нокаутировал француза Кристиана М'Пумбу. Уроженец Ростова признался, что особую мотивацию ему придавало присутствие на турнире главы государства.

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«Возникло бешеное желание проявить себя при главе государства. После боя я повернулся к Владимиру Владимировичу, ударил себя руками по груди и поклонился, а он поднял два пальца вверх. Потом удалось сделать фото с президентом, Путин приобнял меня и сказал: молодец, хорошо бился», — сказал Клыбик.

Ранее сообщалось, что Путин обратился к участникам чемпионата мира по самбо среди школьников.