Роналду назвал свой любимый вид спорта после футбола
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о любимых видах спорта, помимо футбола, сообщает «РИА Новости».
«Мне нравится UFC. Люблю смотреть теннис, баскетбол, а пинг-понг — второй мой любимый вид спорта после футбола. В него мне также нравится играть», — приводит слова 33-летнего португальца A Bola.
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Роналду перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус» €100 млн в это трансферное окно, и в прошлые выходные уже успел дебютировал за новый клуб.
Ранее Роналду назвал лучший гол в карьере.