Путин обратился к участникам чемпионата мира по самбо среди школьников
Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей чемпионата мира по самбо среди школьников, сообщает ТАСС.
«Без сомнения, чемпионат мира среди школьников станет значимым вкладом в продвижение идеалов и ценностей самбо. И здесь, в замечательном русском городе Орле, сделано все, чтобы создать гостеприимную и теплую атмосферу, помочь вам раскрыть таланты, в полной мере показать, на что вы способны», — говорится в обращении президента.
Глава государства также подчеркнул, что столь масштабные соревнования по самбо среди школьников проводятся впервые в истории.
«Знаю, подготовка к выступлениям такого уровня всегда нелегкий труд, она требует упорства, силы воли и характера, собранности и концентрации, поддержки родных, наставников, друзей», — отметил Путин.
Ранее Путин наградил победителя турнира по самбо Дениса Гольцова.