Путин обратился к участникам чемпионата мира по самбо среди школьников

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Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей чемпионата мира по самбо среди школьников, сообщает ТАСС.

«Без сомнения, чемпионат мира среди школьников станет значимым вкладом в продвижение идеалов и ценностей самбо. И здесь, в замечательном русском городе Орле, сделано все, чтобы создать гостеприимную и теплую атмосферу, помочь вам раскрыть таланты, в полной мере показать, на что вы способны», — говорится в обращении президента.

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Глава государства также подчеркнул, что столь масштабные соревнования по самбо среди школьников проводятся впервые в истории.

«Знаю, подготовка к выступлениям такого уровня всегда нелегкий труд, она требует упорства, силы воли и характера, собранности и концентрации, поддержки родных, наставников, друзей», — отметил Путин.

Ранее Путин наградил победителя турнира по самбо Дениса Гольцова.