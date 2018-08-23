Мостовой назвал «неплохими» шансы «Уфы» против «Рейнджерс»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче плей-офф квалификации Лиги Европы между «Уфой» и «Рейнджерс», передают «Известия».
«Понятно, что перед «Рейнджерс» стоит задача пройти «Уфу». Но в последнее время шотландские клубы в Европе ничего особенного не показывают — варятся в своем чемпионате.
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Поэтому я считаю, что у «Уфы» неплохие шансы на успех в этом противостоянии. Тем более нашей команде терять нечего, а без давления играть гораздо проще», — поделился экс-хавбек.
Матч состоится 23 августа в 21.45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Мостовой заявил, что «Зенит» должен побеждать «Мольде».