Мостовой назвал «неплохими» шансы «Уфы» против «Рейнджерс»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче плей-офф квалификации Лиги Европы между «Уфой» и «Рейнджерс», передают «Известия».

«Понятно, что перед «Рейнджерс» стоит задача пройти «Уфу». Но в последнее время шотландские клубы в Европе ничего особенного не показывают — варятся в своем чемпионате.

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Поэтому я считаю, что у «Уфы» неплохие шансы на успех в этом противостоянии. Тем более нашей команде терять нечего, а без давления играть гораздо проще», — поделился экс-хавбек.

Матч состоится 23 августа в 21.45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Мостовой заявил, что «Зенит» должен побеждать «Мольде».