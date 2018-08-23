Путин наградил победителя турнира по самбо Гольцова
Президент России Владимир Путин наградил победителя главного боя IX Международного турнира по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70» в весе 93 кг Дениса Гольцова, сообщает ТАСС.
Глава страны поднялся на ринг и вручил бойцу пояс победителя.
«Прежде всего, — слова благодарности спортсменам. Они еще раз порадовали нас своим искусством, мужеством. Они не просто настоящие спортсмены, они настоящие мужчины», — сказал Путин.
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Путин коротко пообщался с бойцами прямо на ринге. Президенту вручили сувенир в виде большой эмблемы «Самбо-70».
Ранее Дмитрий Песков рассказал, почему Путин не пошел с Александром Лукашенко на самбо.