Путин наградил победителя турнира по самбо Гольцова

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Президент России Владимир Путин наградил победителя главного боя IX Международного турнира по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70» в весе 93 кг Дениса Гольцова, сообщает ТАСС.

Глава страны поднялся на ринг и вручил бойцу пояс победителя.

«Прежде всего, — слова благодарности спортсменам. Они еще раз порадовали нас своим искусством, мужеством. Они не просто настоящие спортсмены, они настоящие мужчины», — сказал Путин.

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Путин коротко пообщался с бойцами прямо на ринге. Президенту вручили сувенир в виде большой эмблемы «Самбо-70».

Ранее Дмитрий Песков рассказал, почему Путин не пошел с Александром Лукашенко на самбо.