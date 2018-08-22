Кокорин и Маммана приступили к тренировкам в общей группе‍

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Российский нападающий Александр Кокорин и аргентинский защитник Эмануэль Маммана тренируются в общей группе, сообщает ТАСС.

Российский клуб сегодня провел открытую тренировку в преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с норвежским «Мольде» с Кокориным и Мамманой в общей группе. Кокорин и Маммана восстанавливались после разрыва крестообразной связки колена. Полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

Ранее бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал предстоящий матч санкт-петербургского «Зенита» с норвежским «Мольде» в Лиге Европы.