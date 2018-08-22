Колобков: футболисты заслужили звание ЗМС

Новости Календарь Об Олимпиаде Хроника Хоккей
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Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Камиль Стох
3
Давид Кубаки
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
9:3
закончен
03:05
Канада Норвегия
6:9
закончен
03:05
Южная Корея Финляндия
9:4
закончен
03:05
Китай Швейцария
5:7
закончен
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:05
Финляндия Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
Южная Корея Китай
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:3
4:3
закончен
14:05
США Канада
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:6
4:6
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Сома Уно
2
Алексей Быченко
3
Патрик Чан
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Анди Нод
3
Морган Шилд
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Тарасова/Морозов
2
Дюамель/Рэдфорд
3
Савченко/Массо
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Александр Смышляев
3
Дмитрий Райхерд
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Закончен
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 3:8
3:8
закончен
02:35
США Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:9
4:9
закончен
02:35
Китай Канада
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:10
4:10
закончен
02:35
Россия Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 7:5
7:5
закончен
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 8:2
8:2
закончен
07:35
Китай Россия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
07:35
США Южная Корея
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 1:9
1:9
закончен
07:35
Швейцария Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:40
Закончен
1
Маркус Клевеланд
2
Карлос Гарсия Найт
3
Себастьен Тутан
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
Закончен
1
Шарлотт Калла
2
Марит Бьорген
3
Криста Пярмякоски
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Шандор Лю Шаолинь
2
Самуэль Жирар
3
Семен Елистратов
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Феликс Лох
3
Йоханнес Людвиг
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:44
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Яра ван Керкхоф
3
Бьянка Вальтер
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Карлейн Ахтеректе
2
Ирен Вюст
3
Антойнетте де Йонг
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Марте Олсбу
3
Вероника Виткова
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 14:21
Закончен
1
Семен Елистратов
2
Шарль Амьен
3
Си Юра
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 14:52
Закончен
1
Южная Корея
2
Канада
3
Венгрия
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 14:55
Закончен
1
Феликс Лох
2
Крис Мэздзер
3
Роман Репилов
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 15:22
Закончен
1
Лим Хе Джун
2
Шинки Кнегт
3
Семен Елистратов
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
03:05
Норвегия Финляндия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:6
7:6
закончен
03:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:2
7:2
закончен
03:05
Южная Корея Россия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:05
Россия Канада
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 2:8
2:8
закончен
14:05
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Норвегия США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 3:10
3:10
закончен
14:05
Финляндия Китай
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:10
5:10
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Япония Швеция
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 1:2
1:2
закончен
15:10
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 8:0
8:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
М.Сибутани/А.Сибутани
3
Боброва/Соловьёв
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Редмонд Джерард
2
Максенс Парро
3
Марк Макморрис
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Евгения Медведева
2
Каролина Костнер
3
Кейтлин Осмонд
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Юка Фудзимори
3
Зои Садовски-Синнотт
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 07:40
Закончен
1
Дюамель / Рэдфорд
2
Маркей / Готарек
3
Забияко / Энберт
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
Закончен
1
Симен Хегстад Крюгер
2
Мартин Йонсруд Сундбю
3
Ханс Кристер Холунд
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
Закончен
1
Свен Крамер
2
Тед-Ян Блумен
3
Сверре Лунде Педерсен
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Тесс Джонсон
2
Екатерина Столярова
3
Джакара Энтони
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:00
Закончен
1
Крис Мэздзер
2
Феликс Лох
3
Доминик Фишналлер
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Арнд Пайффер
2
Михал Крчмарж
3
Доминик Виндиш
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Жюстин Дюфур-Лапуант
2
Джелин Кауф
3
Китон Маккарго
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Анди Нод
2
Бриттени Кокс
3
Перрин Лаффон
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:45
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Крис Мэздзер
3
Йоханнес Людвиг
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Жюстин Дюфур-Лапуант
3
Юлия Галышева
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 3:9
3:9
закончен
03:05
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швейцария Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 9:8
9:8
закончен
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 8:3
8:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 1:3
1:3
закончен
15:10
Канада Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 5:0
5:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Патрик Чан
2
Михаил Коляда
3
Адам Риппон
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 05:10
Закончен
1
Алина Загитова
2
Мирай Нагасу
3
Габриэль Дэйлман
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 05:15
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Лори Блуин
3
Энни Рукаярви
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 06:20
Закончен
1
Вирту / Мойр
2
Сибутани / Сибутани
3
Боброва / Соловьев
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:06
Закончен
1
Канада
2
Россия
3
США
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Харуна Мацумото
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Анастасия Кузьмина
3
Анаис Бескон
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Чжэй Ву Чой
2
Виньяр Слоттен
3
Кэйси Андринга
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Алекс Гоф
3
Татьяна Хюфнер
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
Закончен
1
Мартен Фуркад
2
Себастиан Самуэльссон
3
Бенедикт Долль
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Сё Эндо
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:15
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Даяна Айтбергер
3
Алекс Гоф
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
Закончен
1
Ирен Вюст
2
Михо Такаги
3
Маррит Ленстра
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Даити Хара
2
Микаэль Кингсбери
3
Кэйси Андринга
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
Закончен
1
Марен Лундбю
2
Катарина Альтаус
3
Сара Таканаси
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Канада Норвегия
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:4
8:4
закончен
14:05
Россия Швейцария
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 5:7
5:7
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 3:1
3:1
закончен
15:10
Швеция Южная Корея
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:0
8:0
закончен
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Ариэл Голд
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Закончен
1
Томас Дрессен
2
Аксель Лунд Свиндаль
3
Маттиас Майер
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Закончен
1
Шон Уайт
2
Скотти Джеймс
3
Аюми Хирано
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Алексис Пинтюро
3
Виктор Мюффа-Жанде
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
Закончен
1
Стина Нильссон
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Криста Пярмякоски
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:05
Закончен
1
Ристоматти Хакола
2
Йоханнес Хесфлот Клебо
3
Александр Большунов
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Фань Кэсинь
3
Хань Юй Тун
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:26
Закончен
1
Самуэль Жирар
2
Семен Елистратов
3
Кейта Ватанабэ
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Татьяна Хюфнер
3
Алекс Гоф
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Юлия Белорукова
2
Хейди Венг
3
Сэйди Бьорнсен
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Кьелд Нёйс
2
Патрик Руст
3
Мин Сок Ким
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:11
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Арианна Фонтана
3
Софья Просвирнова
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:31
Закончен
1
Александр Большунов
2
Ристоматти Хакола
3
Ийво Нисканен
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 14:32
Закончен
1
Южная Корея
2
Венгрия
3
США
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:00
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Даяна Айтбергер
3
Алекс Гоф
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 15:01
Закончен
1
Юлия Белорукова
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Джессика Диггинс
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 15:07
Закончен
1
Арианна Фонтана
2
Яра ван Керкхоф
3
Ким Бутен
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 15:12
Закончен
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
2
Федерико Пеллегрино
3
Александр Большунов
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:25
Закончен
1
Стина Нильссон
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Юлия Белорукова
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:38
Закончен
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
2
Федерико Пеллегрино
3
Александр Большунов
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/13/a_11647711.shtml 8:4
8:4
закончен
Керлинг
Микст. Финал
14:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/12/a_11647687.shtml 10:3
10:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
/sport/2018/02/12/a_11647687.shtml 4:1
4:1
закончен
15:10
США Россия
5:0
5:0
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Словакия Россия
3:2
закончен
закончен
США Словения
2:3 (ОТ)
закончен
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Суй/Цун
2
Тарасова/Морозов
3
Дюамель/Рэдфорд
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Закончен
1
Шон Уайт
2
Скотти Джеймс
3
Чейз Джоси
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:30
Закончен
1
Франц-Йозеф Рерль
2
Ярль Магнус Рийбер
3
Акито Ватабе
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 12:00
Закончен
1
Эрик Френцель
2
Акито Ватабе
3
Лукас Клапфер
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
Закончен
1
Йорин Тер Морс
2
Нао Кодайра
3
Михо Такаги
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Вендль / Арльт
2
Пенц / Фишлер
3
Эггерт / Бенекен
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Вендль / Арльт
2
Пенц / Фишлер
3
Эггерт / Бенекен
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:9
5:9
закончен
03:05
Канада Италия
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:3
5:3
закончен
03:05
Южная Корея США
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 7:11
7:11
закончен
03:05
Швейцария Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 10:5
10:5
закончен
08:05
Россия Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 3:10
3:10
закончен
08:05
Дания Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 3:9
3:9
закончен
08:05
Швейцария Китай
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 2:7
2:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Южная Корея Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 2:7
2:7
закончен
14:05
Швейцария Италия
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 4:7
4:7
закончен
14:05
Норвегия Япония
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 4:6
4:6
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 1:2
1:2
закончен
10:40
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 1:4
1:4
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Финляндия Германия
5:2
закончен
закончен
Норвегия Швеция
0:4
закончен
закончен
Чехия Южная Корея
2:1
закончен
закончен
Швейцария Канада
1:5
закончен
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Мануэла Мельгг
2
Микаэла Шиффрин
3
Федерика Бриньоне
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Никита Трегубов
3
Аксель Юнг
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
Закончен
1
Савченко/Массо
2
Суй/Цун
3
Дюамель/Рэдфорд
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
Закончен
1
Пьер Вольтье
2
Омар Визинтин
3
Рехино Эрнандес
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Закончен
1
Аксель Лунд Свиндаль
2
Кьетил Янсруд
3
Бит Фойц
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Мартинс Дукурс
3
Доминик Парсонс
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
Закончен
1
Николай Олюнин
2
Алекс Пуллин
3
Мишель Годино
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Закончен
1
Микаэла Шиффрин
2
Рагнхильд Мовинкель
3
Федерика Бриньоне
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
Закончен
1
Николай Олюнин
2
Алекс Пуллин
3
Кэмерон Болтон
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
Закончен
1
Алекс Пуллин
2
Джаррид Хьюз
3
Пьер Вольтье
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
Закончен
1
Пьер Вольтье
2
Джаррид Хьюз
3
Рехино Эрнандес
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
Закончен
1
Рагниль Хага
2
Шарлотт Калла
3
Марит Бьорген
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 11:15
Закончен
1
Ханна Эберг
2
Анастасия Кузьмина
3
Лаура Дальмайер
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Закончен
1
Александра Орлова
2
Анна Гуськова
3
Мэнтао Сюй
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Тед-Ян Блумен
2
Йоррит Бергсма
3
Никола Тумолеро
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:20
Закончен
1
Йоханнес Бё
2
Яков Фак
3
Доминик Ландертингер
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Закончен
1
Алла Цупер
2
Фаньюй Кун
3
Лора Пил
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
Закончен
1
Германия
2
Канада
3
Австрия
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:8
6:8
закончен
03:05
Дания Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:8
5:8
закончен
03:05
Китай Россия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Великобритания США
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 4:7
4:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 9:10
9:10
закончен
08:05
Норвегия Канада
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 4:7
4:7
закончен
08:05
Великобритания Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:5
6:5
закончен
08:05
Дания Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 7:9
7:9
закончен
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Канада Швеция
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
США Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:6
5:6
закончен
14:05
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:7
5:7
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 1:2
1:2
закончен
10:40
Россия Финляндия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 1:5
1:5
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
США Словакия
2:1
закончен
закончен
Россия Словения
8:2
закончен
закончен
Финляндия Норвегия
5:1
закончен
закончен
Швеция Германия
1:0
закончен
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Мартинс Дукурс
3
Доминик Парсонс
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Венди Холденер
2
Фрида Хансдоттер
3
Анна Свенн-Ларссон
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Юдзуру Ханю
2
Хавьер Фернандес
3
Сома Уно
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Зои Бергерманн
2
Кристина Пауль
3
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
Закончен
1
Маттиас Майер
2
Бит Фойц
3
Кьетил Янсруд
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:15
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Никита Трегубов
3
Доминик Парсонс
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
Закончен
1
Хлоэ Треспёш
2
Кристина Пауль
3
Раффаэлла Брутто
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
Закончен
1
Микела Мойоли
2
Хлоэ Треспёш
3
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
Закончен
1
Микела Мойоли
2
Жулия Перейра де Соуза Мабило
3
Ева Самкова
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:15
Закончен
1
Фрида Хансдоттер
2
Венди Холденер
3
Катарина Галльхубер
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
Закончен
1
Дарио Колонья
2
Симен Хегстад Крюгер
3
Денис Спицов
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Закончен
1
Анна Гуськова
2
Мэнтао Сюй
3
Алла Цупер
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Эсме Виссер
2
Мартина Сабликова
3
Наталья Воронина
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Элизабет Ярнолд
2
Жаклин Леллинг
3
Янина Флок
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Закончен
1
Фаньюй Кун
2
Синь Чжан
3
Лора Пил
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:52
Закончен
1
Анна Гуськова
2
Синь Чжан
3
Фаньюй Кун
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Жаклин Леллинг
2
Янина Флок
3
Элизабет Ярнолд
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Роберт Юханссон
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Рею Кобаяси
Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 4:6
4:6
закончен
03:05
Норвегия Южная Корея
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швеция США
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 10:4
10:4
закончен
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 9:8
9:8
закончен
08:05
Южная Корея Швейцария
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:5
7:5
закончен
08:05
Швеция Россия
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:4
5:4
закончен
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:6
5:6
закончен
14:05
Швеция Великобритания
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 8:6
8:6
закончен
14:05
Дания США
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:9
5:9
закончен
14:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:6
7:6
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Канада Чехия
2:3 (Б)
закончен
закончен
Южная Корея Швейцария
0:8
закончен
закончен
Россия США
4:0
закончен
закончен
Словения Словакия
3:2 (Б)
закончен
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Юдзуру Ханю
2
Сома Уно
3
Хавьер Фернандес
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Эмма Дальстрём
2
Тириль Шостад Кристиансен
3
Юханне Килли
Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
Закончен
1
Эстер Ледецка
2
Анна Файт
3
Тина Вайратер
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Закончен
1
Сара Хеффлин
2
Матильда Гремо
3
Изабель Аткин
Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
Закончен
1
Норвегия
2
Швеция
3
Россия
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Петра Ясапати
3
Цзинь Юй Ли
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Ким А Лан
2
Ким Бутен
3
Хань Юй Тун
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Цзинь Юй Ли
3
Ким Бутен
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Семён Елистратов
2
Риосукэ Сакадзумэ
3
Джон-Хенри Крюгер
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Лим Хё Джун
2
Шандор Лю Шаолинь
3
Юрий Конфортола
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Самуэль Жирар
2
Джон-Хенри Крюгер
3
Со И Ра
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Закончен
1
Джонатон Лиллис
2
Ци Гуанпу
3
Цзя Цзунъян
Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Анастасия Кузьмина
2
Дарья Домрачева
3
Тирил Экхофф
Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Янина Флок
2
Элизабет Ярнолд
3
Жаклин Леллинг
Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Закончен
1
Илья Буров
2
Дэвид Моррис
3
Димитри Ислер
Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Элизабет Ярнолд
2
Жаклин Леллинг
3
Лора Дис
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
Закончен
1
Камиль Стох
2
Андреас Веллингер
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:8
7:8
закончен
03:05
Россия США
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Япония Китай
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Дания Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 11:5
11:5
закончен
08:05
Швейцария Норвегия
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:5
7:5
закончен
08:05
Канада Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 2:5
2:5
закончен
08:05
Япония Италия
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:5
6:5
закончен
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 5:10
5:10
закончен
14:05
Китай Дания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 10:7
10:7
закончен
14:05
Южная Корея Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:4
7:4
закончен
14:05
США Канада
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 3:11
3:11
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Россия Швейцария
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:2
6:2
закончен
10:40
Финляндия Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:2
7:2
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Германия Норвегия
2:1 (Б)
закончен
закончен
Чехия Швейцария
4:1
закончен
закончен
Канада Южная Корея
4:0
закончен
закончен
Швеция Финляндия
3:1
закончен
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Оскар Вестер
2
Андри Рагеттли
3
Николас Гэппер
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Алексис Пентюро
3
Лейф Кристиан Хауген
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
Закончен
1
Эйстейн Бротен
2
Николас Гэппер
3
Алекс Болье-Маршан
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Хенрик Кристофферсен
3
Алексис Пинтюро
Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
Закончен
1
Норвегия
2
Россия
3
Франция
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Закончен
1
Ци Гуанпу
2
Павел Кротов
3
Александр Абраменко
Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Нао Кодайра
2
Ли Сан Хва
3
Каролина Эрбанова
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Южная Корея
2
Нидерланды
3
Норвегия
Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:05
Закончен
1
Мелбардис/Стренга
2
Криппс/Копач
3
Вальтер/Позер
Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Мартен Фуркад
2
Симон Шемпп
3
Эмиль Хегле Свендсен
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Закончен
1
Цзя Цзунян
2
Оливье Рошон
3
Станислав Гладченко
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
Закончен
1
Александр Абраменко
2
Цзя Цзунян
3
Илья Буров
Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
Закончен
1
Вальтер/Позер
2
Криппс/Копач
3
Лохнер/Вебер
Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 10:8
10:8
закончен
03:05
США Япония
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 2:8
2:8
закончен
03:05
Швейцария Канада
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 8:6
8:6
закончен
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 6:8
6:8
закончен
08:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 10:8
10:8
закончен
08:05
Китай Южная Корея
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 5:12
5:12
закончен
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 11:4
11:4
закончен
14:05
Дания Южная Корея
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 9:8
9:8
закончен
14:05
Италия Великобритания
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
США Норвегия
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 5:8
5:8
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Швейцария Корея
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 2:0
2:0
закончен
10:40
Швеция Япония
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 1:2
1:2
закончен
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Закончен
1
Анна Гассер
2
Юка Фудзимори
3
Рейра Ивабути
Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
Пападакис/Сизерон
3
Хуббелл/Донохью
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
Закончен
1
Кэсси Шарп
2
Мари Мартино
3
Брита Сигурни
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Нидерланды
2
Япония
3
Канада
Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
Закончен
1
Криппс/Копач
2
Фридрих/Маргис
3
Лохнер/Вебер
Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:53
Закончен
1
Ховард Лорентсен
2
Мин Кю Ча
3
Тинъюй Го
Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 15:30
Закончен
1
Норвегия
2
Германия
3
Польша
Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Закончен
1
Криппс/Копач
2
Фридрих/Маргис
3
Мелбардис/Стренга
Два экипажа показали одинаковый результат и завоевали золото - Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) и Джастин Криппс / Александр Копач (Канада)
Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 7:6
7:6
закончен
03:05
Япония Канада
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 3:8
3:8
закончен
03:05
Швеция Южная Корея
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Россия Швейцария
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 2:11
2:11
закончен
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 6:8
6:8
закончен
08:05
Швеция Швейцария
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 3:10
3:10
закончен
08:05
США Канада
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 9:7
9:7
закончен
08:05
Великобритания Дания
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 7:6
7:6
закончен
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 8:7
8:7
закончен
14:05
Дания Россия
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Китай США
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 4:10
4:10
закончен
14:05
Япония Швеция
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 5:4
5:4
закончен
Хоккей
Женщины
07:10
США Финляндия
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 5:0
5:0
закончен
15:10
Канада Россия
5:0
5:0
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
США Словакия
5:1
закончен
закончен
Словения Норвегия
1:2 (ОТ)
закончен
закончен
Швейцария Германия
1:2 (ОТ)
закончен
закончен
Финляндия Южная Корея
5:2
закончен
Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
Пападакис/Сизерон
3
М.Сибутани/А.Сибутани
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Закончен
1
Кэсси Шарп
2
Мари Мартино
3
Брита Сигурни
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Закончен
1
Аарон Бланк
2
Алекс Феррейра
3
Торин Ятер-Уоллес
Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
Закончен
1
Акито Ватабе
2
Ярль Магнус Рийбер
3
Вильхельм Денифль
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Сюзанне Схултинг
2
Екатерина Ефременкова
3
Лонг А Ким
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Жэнь Цзывэй
2
Александр Шульгинов
3
Нурберген Жумагазиев
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Южная Корея
2
Китай
3
Италия
Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Франция
2
Норвегия
3
Италия
Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
Закончен
1
Тейлор / Гиббс
2
Яманка / Буквиц
3
Грубел / Эванс
Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
Закончен
1
Йоханнес Ридзек
2
Фабиан Риссле
3
Эрик Френцель
Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
Закончен
1
Яманка / Буквиц
2
Тейлор / Гиббс
3
Шнайдер / Драцек
Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 10:3
10:3
закончен
03:05
Япония Канада
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 4:8
4:8
закончен
03:05
Южная Корея Швейцария
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 8:7
8:7
закончен
03:05
Италия Швеция
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 3:7
3:7
закончен
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 5:7
5:7
закончен
08:05
США Южная Корея
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 6:9
6:9
закончен
08:05
Великобритания Япония
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 8:6
8:6
закончен
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 4:8
4:8
закончен
14:05
Норвегия Италия
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 4:6
4:6
закончен
14:05
Япония Дания
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 6:4
6:4
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Корея
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 5:1
5:1
закончен
10:40
Швейцария Япония
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 1:0
1:0
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Чехия США
3:2 (Б)
закончен
закончен
Россия Норвегия
6:1
закончен
закончен
Швеция Германия
3:4 (ОТ)
закончен
закончен
Канада Финляндия
1:0
закончен
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Закончен
1
Карлос Гарсия Найт
2
Йонас Бёзигер
3
Марк Макморрис
Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Алина Загитова
2
Евгения Медведева
3
Кейтлин Осмонд
Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Закончен
1
София Годжа
2
Рагнхильд Мовинкель
3
Линдси Вонн
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Закончен
1
Алекс Фива
2
Сергей Ридзик
3
Кевин Друри
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Закончен
1
Франсуа Плас
2
Сергей Ридзик
3
Зигмар Клотц
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Закончен
1
Сергей Ридзик
2
Дэвид Данкан
3
Франсуа Плас
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Закончен
1
Кевин Друри
2
Сергей Ридзик
3
Арно Боволента
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
Закончен
1
Брэйди Лемэн
2
Марк Бишофбергер
3
Сергей Ридзик
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 12:00
Закончен
1
Россия
2
Швеция
3
Германия
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
США
2
Швеция
3
Россия
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
США
2
Швеция
3
Норвегия
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:30
Закончен
1
Норвегия
2
Россия
3
Франция
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Норвегия
2
Южная Корея
3
Нидерланды
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Япония
2
Нидерланды
3
Канада
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Закончен
1
Норвегия
2
Южная Корея
3
Нидерланды
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Закончен
1
Япония
2
Нидерланды
3
США
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
Закончен
1
Яманка / Буквиц
2
Тейлор / Гиббс
3
Хамфрис / Джордж
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Закончен
1
Шнайдер / Драцек
2
Тейлор / Гиббс
3
Хамфрис / Джордж
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 11:2
11:2
закончен
03:05
Швеция Китай
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 8:4
8:4
закончен
03:05
Швейцария Дания
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 6:4
6:4
закончен
03:05
Канада Великобритания
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 3:8
3:8
закончен
08:05
Великобритания США
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 4:10
4:10
закончен
08:05
Швеция Норвегия
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 2:7
2:7
закончен
08:05
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 10:4
10:4
закончен
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 9:6
9:6
закончен
14:05
Швейцария Япония
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 8:4
8:4
закончен
14:05
Россия Канада
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 8:9
8:9
закончен
14:05
Южная Корея Дания
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 9:3
9:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Россия Финляндия
2:3
2:3
закончен
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
Закончен
1
Анна Гассер
2
Джейми Андерсон
3
Зои Садовски-Синнотт
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Закончен
1
Хенрик Кристофферсен
2
Андре Мюрер
3
Виктор Мюффа-Жанде
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 04:30
Закончен
1
Мариэль Томпсон
2
Келси Серва
3
Бриттани Филан
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Закончен
1
Линдси Вонн
2
Рагнхильд Мовинкель
3
Мишель Гизин
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
Закончен
1
Дэвид Уайз
2
Алекс Феррейра
3
Нико Портеус
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Закончен
1
Андре Мюрер
2
Рамон Ценхойзерн
3
Микаэль Матт
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
Закончен
1
Мишель Гизин
2
Микаэла Шиффрин
3
Венди Холденер
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
Закончен
1
Австрия
2
Германия
3
Япония
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Жэнь Цзывэй
2
Шандор Лю Шаолинь
3
Денис Никиша
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Хван Даэ Хён
2
Лим Хё Джун
3
Жэнь Цзывэй
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
У Дацзин
2
Хван Даэ Хён
3
Лим Хё Джун
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Сим Сук Хи
2
Сюзанне Схултинг
3
Екатерина Ефременкова
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Сюзанне Схултинг
2
Сим Сук Хи
3
Чхве Мин Чон
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Сюзанне Схултинг
2
Ким Бутен
3
Арианна Фонтана
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Венгрия
2
Китай
3
Канада
Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
Закончен
1
Германия
2
Норвегия
3
Австрия
Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Белоруссия
2
Швеция
3
Франция
Керлинг
Мужчины. Тай-брейк
03:05
Швейцария Великобритания
/sport/2018/02/22/a_11659177.shtml 9:5
9:5
закончен
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Канада США
/sport/2018/02/22/a_11659177.shtml 3:5
3:5
закончен
14:05
Швейцария Швеция
/sport/2018/02/22/a_11659177.shtml 3:9
3:9
закончен
Хоккей
Женщины
07:05
Канада США
/sport/2018/02/22/a_11659177.shtml 2:3 Б
2:3 Б
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Чехия Россия
0:3
закончен
закончен
Канада Германия
3:4
закончен
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Алина Загитова
2
Евгения Медведева
3
Кейтлин Осмонд
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Закончен
1
Келси Серва
2
Анастасия Чирцова
3
Стефани Хоффрой
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Закончен
1
Келси Серва
2
Занна Лёди
3
Катрин Офнер
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Закончен
1
Бриттани Филан
2
Келси Серва
3
Занна Лёди
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
Закончен
1
Келси Серва
2
Бриттани Филан
3
Фанни Смит
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
Закончен
1
Кьелд Нейс
2
Ховард Лорентсен
3
Тхэ Юн Ким
Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Швеция
2
Норвегия
3
Германия
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Канада Швейцария
/sport/olympic-2018/2018/02/23/a_11660455.shtml 5:7
5:7
закончен
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
14:05
Швеция Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/23/a_11660455.shtml 10:5
10:5
закончен
14:05
Южная Корея Япония
/sport/olympic-2018/2018/02/23/a_11660455.shtml 8:7
8:7
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Чехия Канада
4:6
закончен
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 03:00
Закончен
1
Эстер Ледецка
2
Селина Йорг
3
Алёна Заварзина
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 03:27
Закончен
1
Аарон Марч
2
Роланд Фишналлер
3
Невин Гальмарини
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
Закончен
1
Германия
2
Южная Корея
3
Германия
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Себастьен Тутан
2
Кайли Мак
3
Билли Морган
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
Закончен
1
Швейцария
2
Австрия
3
Франция
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
Закончен
1
Германия
2
Германия
3
Швейцария
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
Закончен
1
Алёна Заварзина
2
Глория Котник
3
Милена Быкова
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
Закончен
1
Беньямин Карл
2
Дмитрий Сарсембаев
3
Виктор Уайлд
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
Закончен
1
Алена Заварзина
2
Эстер Ледецка
3
Рамона-Терезия Хофмайстер
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
Закончен
1
Сильвен Дюфур
2
Сан-Хо Ли
3
Жан Кошир
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
Закончен
1
Эстер Ледецка
2
Селина Йорг
3
Алёна Заварзина
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
Закончен
1
Сан-Хо Ли
2
Невин Гальмарини
3
Жан Кошир
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
Закончен
1
Эстер Ледецка
2
Селина Йорг
3
Рамона-Терезия Хофмайстер
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
Закончен
1
Невин Гальмарини
2
Сан-Хо Ли
3
Жан Кошир
Лыжные гонки Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
Начало в 08:00
Закончен
1
Ийво Нисканен
12:45
2
Александр Большунов
13:45
3
Андрей Ларьков
16:35
Конькобежный спорт Женщины. Масс-старт
Начало в 14:00
Закончен
1
Нана Такаги
2
Ким Бо Рым
3
Ирене Схаутен
Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт
Начало в 14:00
Закончен
1
Ли Сын Хун
2
Барт Свингс
3
Кун Вервей
Керлинг
Мужчины. Финал
09:35
Швеция США
/sport/2018/02/23/a_11661571.shtml 7:10
7:10
закончен
Керлинг
Женщины. За 3-е место
14:05
Япония Великобритания
/sport/2018/02/23/a_11661571.shtml 5:3
5:3
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Россия Германия
4:3 (ОТ)
закончен
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 03:30
Закончен
1
Германия
2
Южная Корея
3
Германия
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 05:00
Закончен
1
Германия
2
Германия
3
Южная Корея
Лыжные гонки Женщины. Масс-старт 30 км
Начало в 09:15
Закончен
1
Марит Бьорген
2
Криста Пярмякоски
3
Стина Нильссон
Церемония закрытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Закончен
Керлинг
Женщины. Финал
03:05
Южная Корея Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/24/a_11662459.shtml 3:8
3:8
закончен
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Как россияне празднуют победу над Египтом
Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
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Колобков: футболисты заслужили звание ЗМС

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российские футболисты заслужили присвоение им званий заслуженных мастеров спорта, пишет «РИА Новости».

«Резонанс, который возник — это просто личное мнение людей. ЗМС – это почетное звание, которое присваивают за заслуги перед страной, перед всеми нами. Ребята проявили себя в высшей степени профессионально, ребята молодцы. Вывести единомоментно на улицы миллионы людей, доставить им столько радости и счастья, даже тем, кто не особо раньше футболом интересовался.

Ребята это заслужили, я благодарен им всем, даже тем, кто сидел на скамейке — они были командой. А индивидуальные мнения людей я обсуждать не хочу», — сказал Колобков.
а возникший по этому поводу резонанс является индивидуальным мнением отдельных людей.

Сборная России на домашнем мундиале дошла до четвертьфинала, что стало лучшим результатом в ее истории.

Ранее полузащитник «Спартака» Александр Самедов ответил на критику Екатерины Гамовой по поводу присвоения футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта.
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