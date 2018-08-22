Колобков: футболисты заслужили звание ЗМС

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российские футболисты заслужили присвоение им званий заслуженных мастеров спорта, пишет «РИА Новости».
«Резонанс, который возник — это просто личное мнение людей. ЗМС – это почетное звание, которое присваивают за заслуги перед страной, перед всеми нами. Ребята проявили себя в высшей степени профессионально, ребята молодцы. Вывести единомоментно на улицы миллионы людей, доставить им столько радости и счастья, даже тем, кто не особо раньше футболом интересовался.
Ребята это заслужили, я благодарен им всем, даже тем, кто сидел на скамейке — они были командой. А индивидуальные мнения людей я обсуждать не хочу», — сказал Колобков.
а возникший по этому поводу резонанс является индивидуальным мнением отдельных людей.
Сборная России на домашнем мундиале дошла до четвертьфинала, что стало лучшим результатом в ее истории.
Ранее полузащитник «Спартака» Александр Самедов ответил на критику Екатерины Гамовой по поводу присвоения футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта.