Тренер Медведевой Орсер посетит контрольные прокаты
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер посетит контрольные прокаты своей подопечной в Москве, сообщает «РИА Новости».
«Орсер и Дэвид Уилсон прилетят в Россию к началу мероприятия. Женя появится в столице на сутки раньше и проведет первую тренировку в Новогорске 6 сентября», — сказала мать спортсменки Жанна Девятова.
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По словам Девятовой, Орсер не сможет сопровождать ученицу в Саранске, где пройдет отборочный этап чемпионата России.
Ранее сообщалось, что Медведева примет участие в сборах в Новогорске.