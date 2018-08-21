Тренер Медведевой Орсер посетит контрольные прокаты

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Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер посетит контрольные прокаты своей подопечной в Москве, сообщает «РИА Новости».

«Орсер и Дэвид Уилсон прилетят в Россию к началу мероприятия. Женя появится в столице на сутки раньше и проведет первую тренировку в Новогорске 6 сентября», — сказала мать спортсменки Жанна Девятова.

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По словам Девятовой, Орсер не сможет сопровождать ученицу в Саранске, где пройдет отборочный этап чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Медведева примет участие в сборах в Новогорске.