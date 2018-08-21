Президент СБР: эти биатлонисты даже не входят в сборную России
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал ситуацию со сменой гражданства у трех российских биатлонистов, передает ФАН.
«Речь идет о тех спортсменах, которых в сборной страны все равно нет, даже в резервных списках», — сказал Драчев.
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Также он подчеркнул, что процедура смены спортивного гражданства подразумевает обращение самого спортсмена или его тренера в федерацию спорта. Пока всю информацию о решении биатлонистов СБР получает только из СМИ.
Россия имеет право наложить карантин на атлетов.
Ранее сообщалось, что молдавская федерация биатлона не предупреждала СБР о выступлении биатлонистов.