Игрок НБА был арестован за хранение 60 грамм марихуаны
Мощный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Кеннет Фарид был арестован за хранение марихуаны, сообщает 27east.com.
Инцидент произошел в Нью-Йорке. Полицейский остановил машину Фарида для проверки на алкогольное опьянение и обнаружил около 60 грамм марихуаны.
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Баскетболист был отпущен под залог в размере $500.
Ранее экс-теннисист Айзек Фрост признался в организации договорного матча и сбыте наркотиков.