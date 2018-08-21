В «МЮ» прокомментировали слухи о приглашении Зидана на пост тренера

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Наставник английского «Манчестер Юнайтед» португалец Жозе Моуринью останется у руля команды, несмотря на разговоры о возможной отставке, сообщает «Советский спорт».

По информации «Би-би-си», руководство манкунианцев не сомневается в профессионализме португальского специалиста и не намерено расставаться с ним в этом сезоне.

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Кроме того, сообщается, что в «Манчестер Юнайтед» не задумываются о приглашении экс-рулевого мадридского «Реала» Зинедина Зидана, слухи о назначении в английский клуб которого неоднократно появлялись в прессе.

Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. За два полных сезона во главе манкунианцев португалец привел команду к победе в Лиге Европы, Кубке английской лиги и Суперкубке Англии.

Ранее экс-защитник английского «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что Моуринью должен быть уволен.