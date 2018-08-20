Биатлонистка Шумилова выступала за Молдавию, не уведомив СБР

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Союз биатлонистов России (СБР) не получал уведомления от биатлонистки Екатерины Шумиловой о желании перейти в сборную Молдавии, передает ТАСС.

«Никто, ни один спортсмен официально в СБР не обращался», — сказал президент СБР Владимир Драчев.

Шумилова в минувшие выходные выступила на соревнованиях по летнему биатлону в Польше, представляя Молдавию. Биатлонистка заняла 13-е место в спринтерской гонке.

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Помимо Шумиловой за Молдавию в Польше выступали российские биатлонисты Павел Магазеев и Анастасия Толмачева. В национальную команду прежде они не вызывались.

Ранее стал известен состав сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону.