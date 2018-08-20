Вратарь «Кьево» показал шокирующие последствия столкновения с Роналду

Голкипер «Кьево» Стефано Соррентино поделился фотографией после столкновения с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 1-го тура чемпионата Италии, передает «Советский спорт».

На последних минутах встречи португалец вступил в верховую борьбу за мяч, столкнувшись с Соррентино. Игрок «Кьево» потерял сознание, а после матча был доставлен в больницу, где ему был диагностирован перелом носа и подозрением на черепно-мозговую травму.

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На снимке, который 39-летний итальянец опубликовал в своем твиттере, у него видно существенное повреждение носа, а также на шее у голкипера находится медицинский воротник.

«Спасибо всем за пожелания и слова поддержки. У нас потрясающая команда, и вчера мы были в шаге от подвига. А вот Криштиану попал так попал», – написал Соррентино, добавив смеющиеся эмоджи.

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «бьянконери».

Ранее сообщалось, что Пауло Дибала извинился за празднование гола после травмы вратаря «Кьево».