«Зенит» дома крупно переиграл «Урал»
Санкт-петербургский «Зенит» одержал крупную победу над екатеринбургским «Уралом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги со счетом 4:1, сообщает «Советский спорт».
Счет в матче открыли хозяева на шестой минуте — мяч на счету хавбека «Урала» Юрия Бавина. Однако еще до перерыва сине-бело-голубые сумели переломить ход встречи благодаря двум голам нападающего Себастьяна Дриусси. Во втором тайме за команду Сергея Семака отличились форвард Артем Дзюба и хавбек Леандро Паредес.
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«Зенит», набрав 12 очков, возглавляет турнирную таблицу первенства России, «Урал» с одним очком опустился на последнюю строчку.
Ранее московский «Локомотив» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги.