Член комитета РФС по этике потребовал рассмотреть поведение украинца Федорива
Член комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что украинский защитник клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород» Виталий Федорив проявил неуважение к России, отвернувшись от российского флага во время исполнения гимна страны, передает ТАСС.
«Это некорректное поведение и неуважение к месту, где ты зарабатываешь деньги, где тебя уважают люди. Не хочешь — не играй, но другие легионеры ведь поворачиваются к флагу. Этим надо заниматься: руководство клуба должно высказаться по этому поводу, и мне кажется, РФС должен указать комитету по этике рассмотреть это дело. Но это мое мнение, пока никаких запросов не приходило», — сказал Созин.
Подобный поступок Федорив сделал в матче первого тура ФНЛ против «Мордовии».
Ранее украинский футболист признался в уважении гимна и флага России.