Член комитета РФС по этике потребовал рассмотреть поведение украинца Федорива

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Член комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что украинский защитник клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород» Виталий Федорив проявил неуважение к России, отвернувшись от российского флага во время исполнения гимна страны, передает ТАСС.

«Это некорректное поведение и неуважение к месту, где ты зарабатываешь деньги, где тебя уважают люди. Не хочешь — не играй, но другие легионеры ведь поворачиваются к флагу. Этим надо заниматься: руководство клуба должно высказаться по этому поводу, и мне кажется, РФС должен указать комитету по этике рассмотреть это дело. Но это мое мнение, пока никаких запросов не приходило», — сказал Созин.

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Подобный поступок Федорив сделал в матче первого тура ФНЛ против «Мордовии».

Ранее украинский футболист признался в уважении гимна и флага России.