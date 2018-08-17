Тренер: Медведевой и Загитовой некогда думать о личном противостоянии

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Многократный призер чемпионатов Европы, известный тренер по фигурному катанию Виктория Волчкова в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» поделилась ожиданиями от контрольных прокатов российских фигуристов, которые состоятся в сентябре.

«С интересом жду выступления российских фигуристов. Хочется увидеть хороших результатов от наших спортсменов из сборной России, которые выступят на этапах Гран-при, а также на юниорском чемпионате мира. Сейчас потихоньку будет выстраиваться новая команда к следующей Олимпиаде. Начало этого сезона — это начало нового олимпийского цикла», — сказала Волчкова.

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Кроме того, тренер прокомментировала и состояние главных звезд женского фигурного катания на данный момент — Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

«Сложно оценить состояние спортсменок со стороны, не работая с ними. На контрольных прокатах 9 сентября будет более-менее понятно, в какой форме они находятся. После этого уже можно будет делать какие-либо выводы, хотя и они будут неоднозначными. Думаю, что оптимальные кондиции фигуристки обретут только в начале октября.

У Евгении началась новая жизнь: другая страна, другой тренер. У нее сейчас совершенно иные заботы. Вряд ли Медведева сидит и думает, что о ней говорят в России и как ее сравнивают с Загитовой. Что касается Алины, то она и вовсе еще ребенок, поэтому ей эту ситуацию воспринимать гораздо проще.

Думаю, что эмоции вокруг Медведевой и Загитовой уже улеглись. Обе спортсменки занимаются своим делом, формируют свою карьеру и готовятся к новому сезону. Некогда думать о личном противостоянии», — высказала предположение Волчкова.

Полное интервью читайте по этой ссылке.

Ранее стало известно, что рекорды Медведевой и Загитовой признаны историческими.