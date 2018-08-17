Иванович: у «Зенита» лучше получилась игра после удаления Паредеса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/141/11899141/RIAN_5611196.HR-pic905-895x505-82533.jpg">

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над минским «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Наша команда показала характер, мы смогли победить в этой тяжелой игре. Видели сами, как было тяжело играть без болельщиков. Но мы их слышали, и это нас окрылило. Мы боролись до конца, даже когда пропустили гол — мы не собирались бросать игру. Мы хотели отыграться и сделали это.

Реклама

Первую игру мы провели плохо, но мы знали, что нужно было верить. Наверное, у нас лучше получилось вдесятером, после удаления Леандро Паредеса. Вся команда показала характер, мы с первой до последней минуты боролись. То, что мы потеряли в Минске, смогли обрести», — цитирует Ивановича Sport24.

Футболист отметил, что после победы команде необходимо сконцентрироваться на матче пятого тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала».

«Минск был уроком для нас, думаю, мы его прошли. Каждая команда должна проходить через эти уроки. Хорошо, что мы отыгрались», — добавил Иванович.

Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и «Динамо», которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев. Паредес был удален на 74-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. В первой игре сине-бело-голубые уступили со счетом 0:4.