Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА
Россия приблизилась к Франции в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
На этой неделе московский «Спартак» сыграл вничью с греческим ПАОКом (0:0), «Уфа» разошлась миром с «Прогресс Нидеркорн» из Люксембурга (2:2), а петербургский «Зенит» нанес разгромное поражение минскому «Динамо».
Теперь у России, занимающей шестое место в рейтинге, 44,966 балла. У Франции (пятое место) — 50,581 балла, у Португалии (седьмое место) — 38,732 балла.
Лидирует в рейтинге УЕФА Испания, в активе которой 86,855 балла.
Рейтинг УЕФА:
1. Испания — 86,855;
2. Англия — 65,534;
3. Италия — 64,868;
4. Германия — 59,427;
5. Франция — 50,581;
6. Россия — 44,966;
7. Португалия — 38,732;
8. Украина — 34,900;
9. Бельгия — 34,200;
10. Турция — 30,700.