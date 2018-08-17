Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА

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Россия приблизилась к Франции в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.

На этой неделе московский «Спартак» сыграл вничью с греческим ПАОКом (0:0), «Уфа» разошлась миром с «Прогресс Нидеркорн» из Люксембурга (2:2), а петербургский «Зенит» нанес разгромное поражение минскому «Динамо».

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Теперь у России, занимающей шестое место в рейтинге, 44,966 балла. У Франции (пятое место) — 50,581 балла, у Португалии (седьмое место) — 38,732 балла.

Лидирует в рейтинге УЕФА Испания, в активе которой 86,855 балла.

Рейтинг УЕФА:

1. Испания — 86,855;

2. Англия — 65,534;

3. Италия — 64,868;

4. Германия — 59,427;

5. Франция — 50,581;

6. Россия — 44,966;

7. Португалия — 38,732;

8. Украина — 34,900;

9. Бельгия — 34,200;

10. Турция — 30,700.