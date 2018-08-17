Боярский поставил Дзюбу выше Месси и Роналду

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Российский актер Михаил Боярский поделился мнением об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы между петербургским «Зенитом» и минским «Динамо».

«Я думаю, у Дзюбы сегодня ночью вырастут крылья и он улетит в какую-нибудь другую галактику играть в футбол. Такой любви, как здесь, он нигде не получит. Какой Лионель Месси, какой Криштиану Роналду? Кто они по сравнению с Дзюбой? Он наш, он родной — и это очень важно», — проводит цитирует Боярского Sport24.

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Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и «Динамо», которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев. Дзюба оформил хет-трик. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. В первой игре сине-бело-голубые уступили со счетом 0:4.

Ранее Дзюба передал привет тем, кто не верил в победу «Зенита».