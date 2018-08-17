«Зенит» установил два рекорда среди российских клубов

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Петербургский «Зенит» после победы над минским «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы установил два достижения среди российских клубов, выступавших в еврокубках, сообщает Sport24.

Сине-бело-голубые стали первой командой из России, которой удалось в основное время отыграться после поражения с разницей в четыре мяча по итогам первого матча.

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Также «Зенит» установил уникальное достижение среди российских клубов, забив четыре мяча в дополнительное время.

Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и «Динамо», которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. В первой игре сине-бело-голубые уступили со счетом 0:4.

Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба передал привет тем, кто не верил в победу команды.