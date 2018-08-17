Дзюба передал привет тем, кто не верил в победу «Зенита»

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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями от победы над минским «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает Sport24.

«Матч не банальный. Классное противостояние. Минск сражался. Привет всем, кто не верил в нас, и говорил, что это невозможно. Спасибо всем, кто верил в нас. «Петровский» — чудесный стадион, я его очень люблю. Эта атмосфера помогла. Жаль, не было болельщиков. Постараемся пойти на набережную и отблагодарить их. Потрясный матч, эмоции. 8:1 — это навсегда», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Также форвард рассказал о плане команды на игру против белорусского клуба.

«Старались грузить вперед, играть за счет габаритов и подборов. Мы верили и были злые. В первом тайме очень много моментов не забили. К счастью, все залетело в конце. Хорошо, что победили в основное время со счетом 4:0, хотя могли закончить еще раньше, было у нас два-три момента», — сказал футболист.

Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и «Динамо», которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев. Дзюба оформил хет-трик. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.