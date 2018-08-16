Умерла двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике
Умерла двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова, сообщает ТАСС.
«Вчера сестра отвезла ее в больницу, где ночью Шушунова скончалась. Результатов вскрытия пока нет. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения после пневмонии», — сказала пресс-атташе Федерации спортивной гимнастики России Елена Михайлова.
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Шушунова является абсолютной чемпионкой Олимпийских игр 1988 года. Она является чемпионкой мира в командном первенстве и многоборье, трехкратной чемпионкой мира в отдельных видах многоборья.
Шушуновой было 49 лет.