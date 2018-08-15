СМИ: Михаэль Шумахер переедет на Мальорку

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Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер переедет из Швейцарии на испанский остров Мальорка, сообщает «РИА Новости».

Как передает журнал L'Illustré, спортсмен продолжает лечение после серьезной травмы головы. Жена немецкого гонщика Коринна Шумахер приобрела за €30 млн роскошную недвижимость на юго-западе Мальорки, которая ранее принадлежала президенту мадридского «Реала» Флорентину Пересу.

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В конце декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга.

Ранее врач назвал шансы Шумахера вернуться к реальной жизни.