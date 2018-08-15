Экс-защитник «Зенита» подавлен после обрушения моста в Генуе
Защитник «Дженоа» Доменико Кришито пребывает в подавленном психологическом состоянии после обрушения автомобильного моста в Генуе, сообщает газета «Известия».
Трагедия произошла 14 августа. На данный момент погибшими значатся 22 человека. Экс-игрок «Зенита» едва не оказался в эпицентре происшествия, где проезжал десятью минутами ранее.
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«С Кришито и его семьей все в порядке, он проезжал по мосту за десять минут до обрушения и стал свидетелем этой ужасной трагедии. К счастью, ничего страшного с ним не произошло. Сам Кришито ни с кем сейчас не разговаривает, он слишком подавлен и хочет побыть с семьей», — сказал агент футболиста Андреа Д'Амико.
31-летний итальянец присоединился к «Дженоа» этим летом на правах свободного агента.