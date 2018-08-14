РФС запретил «Рубину» регистрировать новых игроков

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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила запрет на регистрацию новых игроков казанского «Рубина» до тех пор, пока клуб из Татарстана не погасит долг по переходу хавбека Вячеслава Подберезкина из «Краснодара», сообщает ТАСС.

Палата по разрешению споров РФС обязала «Рубин» выплатить задолженность «Краснодару» по трансферу Подберезкина и оштрафовала его за нарушение сроков осуществления оплаты по трансферному контракту.

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В качестве обеспечительной меры на казанский клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник казанского «Рубина», лондонского «Арсенала» и испанской «Барселоны» Алекс Сонг стал игроком «Сьона».