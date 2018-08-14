Кришито пересек обрушившийся мост в Генуе за десять минут до обвала

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Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита», а ныне защитник итальянского «Дженоа» Доменико Кришито рассказал о крушении автомобильного моста в городе Генуя. Соответствующую запись спортсмен опубликовал в своем инстаграме.

«Я пишу это сообщение для тех, кто посылает мне сообщения, беспокоится за меня и мою семью. Мы в порядке, хотя пересекли этот мост ровно за десять минут до его обвала.

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Мои мысли сейчас с семьями жертв этой трагедии. Это просто невозможно! Нам нужна безопасность. Необходимо, чтобы кто-то предпринял важные меры. Это просто ужасно!», — написал Кришито.

Обрушение произошло днем 14 августа — пролет автострады, длина которого составляет 70 метров, обвалился. Все автомобили, находившиеся на мосту в тот момент на мосту, упали вниз. Сообщается о 22 погибших.

Ранее итальянский «Дженоа» отменил запланированную на сегодня тренировку команды из-за обрушения вблизи Генуи автомобильного моста.