Кришито пересек обрушившийся мост в Генуе за десять минут до обвала
Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита», а ныне защитник итальянского «Дженоа» Доменико Кришито рассказал о крушении автомобильного моста в городе Генуя. Соответствующую запись спортсмен опубликовал в своем инстаграме.
«Я пишу это сообщение для тех, кто посылает мне сообщения, беспокоится за меня и мою семью. Мы в порядке, хотя пересекли этот мост ровно за десять минут до его обвала.
Мои мысли сейчас с семьями жертв этой трагедии. Это просто невозможно! Нам нужна безопасность. Необходимо, чтобы кто-то предпринял важные меры. Это просто ужасно!», — написал Кришито.
Обрушение произошло днем 14 августа — пролет автострады, длина которого составляет 70 метров, обвалился. Все автомобили, находившиеся на мосту в тот момент на мосту, упали вниз. Сообщается о 22 погибших.
Ранее итальянский «Дженоа» отменил запланированную на сегодня тренировку команды из-за обрушения вблизи Генуи автомобильного моста.
Tutti uniti per Genova. Un abbraccio caloroso a tutte le famiglie delle vittime di questa ennesima tragedia ������������ non è possibile che nel 2018 dobbiamo ancora assistere a queste cose incredibili.. non si sta tranquilli neanche mentre uno viaggia in macchina per andare a fare una vacanza oppure per andare a lavoro.. incredibile!! RIP ������������