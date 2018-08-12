Слимани перешел в «Фенербахче» на правах аренды‍

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Нападающий английского «Лестера» Ислам Слимани продолжит карьеру в турецком «Фенербахче», пишет «Советский спорт».

Об этом сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Алжирец будет играть в Стамбуле на правах аренды до конца сезона.

Вторую половину прошлого сезона Слимани провел в аренде в английском «Ньюкасле», где сыграл в четырех матчах Английской премьер-лиги и забитыми мячами не отметился. В «Лестер» 30-летний нападающий перешел в 2016 году и принял участие в 35 матчах «лис» в чемпионате Англии, забив 8 мячей.

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Ранее английский клуб также покинул нигерийский форвард Ахмед Муса, который решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Прошлой зимой Муса вернулся в ЦСКА и провел половину сезона в московском клубе в аренде.

Также ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» запросил разрешение у турецкого «Фенербахче» на обсуждение трансфера бразильского полузащитника клуба Жозефа Соузы Диаса.