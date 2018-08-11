Кассано: Роналду забьет 40 мячей, но Лигу Чемпионов не осилит

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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал переход португальского форварда Криштиану Роналду в туринский «Ювентус», сообщает «Советский спорт».

«Ювентус» сделал серьезный маркетинговый ход, подписав второго футболиста в мире. Первый? Это по-прежнему Лионель Месси. Тем не менее Роналду принесет «Юве» пользу – как спортивную, так и экономическую. Криштиану создан для «Ювентуса». Клуб обеспечил себе национальное чемпионство на четыре ближайших года», — сказал итальянец в интервью изданию La Gazzetta dello Sport.

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Также Кассано сделал свой прогноз относительно результативности Роналду в итальянском чемпионате.

«Португалец станет лучшим бомбардиром Серии А в следующем сезоне. Он забьет 40 мячей, вслед за ним расположатся Игуаин, Джеко и Икарди.

Лига чемпионов? Нет, они не осилят такой турнир. Мой фаворит – «Барселона», – уверен Кассано .

Ранее форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, сменивший в это межсезонье мадридский «Реал» на туринский «Ювентус», рассказал о том, как его приняли в новом клубе.