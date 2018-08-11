Тренер «ПСЖ»: Буффон имеет огромное влияние на команду

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Главный тренер французского «ПСЖ» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата Франции против «Кана», сообщает «Советский спорт».

«С нетерпением жду первой игры на стадионе «Парк де Пренс». Я много слышал об атмосфере, которая царит на этой арене. Марко Верратти и Лейвин Курзава не смогут сегодня выйти на тренировку и принять участие в матче с «Каном». Я не хочу рисковать», — заявил Тухель пресс-службе «ПСЖ».

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Кроме того, наставник парижан отдельно отметил работу нового вратаря команды Джанлуиджи Буффона и другого новичка клуба - бразильца Неймара.

«Буффон — невероятный профессионал, легенда. При этом, он крайне скромен в общении со всеми. Он имеет большое влияние на команду.

Неймар является нашим ключевым игроком. Он настоящий художник, который действует креативно. Существует несколько типов лидеров, но он единственный в своем роде. Нам есть куда расти и прогрессировать. Для этого мы стараемся использовать каждую минуту тренировочного процесса и матчей», — сказал тренер.

Матч «ПСЖ» — «Кан» состоится 12 августа в 22:00 по московскому времени.

Ранее чемпион мира 2002 года бразилец Ривалдо заявил, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рано или поздно перейдет в мадридский «Реал».