Тренер «ПСЖ»: Буффон имеет огромное влияние на команду
Главный тренер французского «ПСЖ» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата Франции против «Кана», сообщает «Советский спорт».
«С нетерпением жду первой игры на стадионе «Парк де Пренс». Я много слышал об атмосфере, которая царит на этой арене. Марко Верратти и Лейвин Курзава не смогут сегодня выйти на тренировку и принять участие в матче с «Каном». Я не хочу рисковать», — заявил Тухель пресс-службе «ПСЖ».
Кроме того, наставник парижан отдельно отметил работу нового вратаря команды Джанлуиджи Буффона и другого новичка клуба - бразильца Неймара.
«Буффон — невероятный профессионал, легенда. При этом, он крайне скромен в общении со всеми. Он имеет большое влияние на команду.
Неймар является нашим ключевым игроком. Он настоящий художник, который действует креативно. Существует несколько типов лидеров, но он единственный в своем роде. Нам есть куда расти и прогрессировать. Для этого мы стараемся использовать каждую минуту тренировочного процесса и матчей», — сказал тренер.
Матч «ПСЖ» — «Кан» состоится 12 августа в 22:00 по московскому времени.
Ранее чемпион мира 2002 года бразилец Ривалдо заявил, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рано или поздно перейдет в мадридский «Реал».