Канделаки предложила снять фильм про форварда сборной России Дзюбу

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Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки предлагает снять фильм про нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артема Дзюбу, сообщает официальный сайт канала.

«Российский спорт не коммерциализирован, наших спортивных звезд никто не продвигает, нет рейтинговых передач на телевидении с их участием. Возьмем, к примеру, историю Артема Дзюбы, которого «Зенит» «удалил» из команды и отправил в аренду в тульский «Арсенал». Ведущий игрок страны оказался им не нужен. А Дзюба стал героем чемпионата мира — 2018, одним из самых мотивированных и результативных игроков. Упал, преодолел все препятствия, поднялся и вернулся в «Зенит». Его историю успеха нужно раскручивать – снимать художественные и документальные фильмы, реалити-шоу», – написала Канделаки для журнала Forbes.

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29-летний форвард на домашнем мундиале провел пять матчей, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи.

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