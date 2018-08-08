Канделаки предложила снять фильм про форварда сборной России Дзюбу
Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки предлагает снять фильм про нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артема Дзюбу, сообщает официальный сайт канала.
«Российский спорт не коммерциализирован, наших спортивных звезд никто не продвигает, нет рейтинговых передач на телевидении с их участием. Возьмем, к примеру, историю Артема Дзюбы, которого «Зенит» «удалил» из команды и отправил в аренду в тульский «Арсенал». Ведущий игрок страны оказался им не нужен. А Дзюба стал героем чемпионата мира — 2018, одним из самых мотивированных и результативных игроков. Упал, преодолел все препятствия, поднялся и вернулся в «Зенит». Его историю успеха нужно раскручивать – снимать художественные и документальные фильмы, реалити-шоу», – написала Канделаки для журнала Forbes.
29-летний форвард на домашнем мундиале провел пять матчей, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи.
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