Ефимова выиграла второе золото чемпионата Европы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/696/10913696/RIAN_03161465.HR.ru__1_-pic905-895x505-50683.jpg">

Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата Европы на дистанции 200 м в плавании брассом, сообщает ТАСС.

Спортсменка из России в финале показала результат в 2 минуты 21,31 секунду. Серебряная награда досталась испанке Джессике Валь Монтеро (2.23,02), а бронзу выиграла британка Молли Реншоу (2.23,43).

Реклама

На объединенном чемпионате Европы российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 39 медалей (19 золотых, 11 серебряных, девять бронзовых).

Ранее стало известно, что россиянка Анастасия Фесикова завоевала золото ЧЕ по плаванию на дистанции 100 метров.