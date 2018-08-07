Ефимова выиграла второе золото чемпионата Европы
Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата Европы на дистанции 200 м в плавании брассом, сообщает ТАСС.
Спортсменка из России в финале показала результат в 2 минуты 21,31 секунду. Серебряная награда досталась испанке Джессике Валь Монтеро (2.23,02), а бронзу выиграла британка Молли Реншоу (2.23,43).
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На объединенном чемпионате Европы российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 39 медалей (19 золотых, 11 серебряных, девять бронзовых).
Ранее стало известно, что россиянка Анастасия Фесикова завоевала золото ЧЕ по плаванию на дистанции 100 метров.