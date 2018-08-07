«Барселона» предлагает «МЮ» двух игроков и €50 млн за Погба
«Барселона» всерьез заинтересована в переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поля Погба, сообщает «Советский спорт».
Как утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, сине-гранатовые предлагают «красным дьяволам» за трансфер француза своего защитника Йерри Мину и хавбека Андре Гомеша, а также €50 млн.
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При этом отмечается, что «МЮ» не намерен расставаться со своим футболистам, несмотря на натянутые отношения Погба с главным тренером команды Жозе Моуринью.
Этим летом Погба стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
Ранее сообщалось, что наставник «Барселоны» поставил точку в вопросе перехода Погба.