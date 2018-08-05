На съемочную группу телеканала напали перед матчем «Зенит» — «Арсенал»
В Санкт-Петербурге перед матчем второго тура чемпионата России по футболу между местным «Зенитом» и тульским «Арсеналом» подверглась нападению съемочная группа телеканала «78», сообщает Sport24.
Как проинформировали представители телеканала, инцидент произошел во время шествия фанатов, когда бригада снимала материал. Оператор получил ушиб и множественные ссадины, у журналиста диагностировано подозрение на сотрясение мозга и ушибы.
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Пострадавшие написали заявление в правоохранительные органы по факту избиения.
Матч «Зенит» — «Арсенал» завершился со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.
Ранее сообщалось, что «Зенит» выступил против расизма и ксенофобии своих фанатов.