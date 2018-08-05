«Милан» обыграл «Барселону» в Международном кубке чемпионов
Итальянский «Милан» переиграл каталонскую «Барселону» в Международном кубке чемпионов, сообщает ТАСС.
Матч завершился со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Андре Силва.
В товарищеском турнире также играют английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси», испанские «Реал» и «Атлетико», итальянские «Рома», «Ювентус» и «Интер», немецкие «Бавария» и «Боруссия», а также французские «Пари Сен-Жермен» и «Лион» и португальская «Бенфика».
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Ранее Гонсало Игуаин объяснил, почему выбрал «Милан» вместо «Челси».
Товарищеские матчи (клубы).
«Милан» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 1:0
Голы: 1:0 — Силва, 90+3.