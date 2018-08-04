Пловчиха Фесикова установила рекорд России
Анастасия Фесикова установила рекорд России в плавании на спине на дистанции 50 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает «Советский спорт».
Россиянка прошла дистанцию за 27,23 секунды и вышла в полуфинал со второго места в квалификации.
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Предыдущее достижение также принадлежит Фесиковой. На чемпионате России 2009 года пловчиха показала результат 27,31 секунды.
Также Джорджиа Дэвис, занявшая первое место в квалификации, установила рекорд Европы — 27,21.
Ранее министр спорта России Павел Колобков поздравил российских пловцов Климента Колесникова, Владимира Морозова, Евгения Рылова и Данилу Изотова с победой в эстафете 4х100 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта.