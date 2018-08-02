Легендарный биатлонист объяснил причину бегства россиянок на Украину

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов объяснил причину перехода российских спортсменок Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко в сборную Украины.

«У нас уже потерь состоялось очень много. Просто бегут от сегодняшнего президента Союза биатлонистов России (СБР) господина Владимира Драчева и его команды. Безусловно, спортсменки представляют для нас интерес. Мы в свое время потеряли Дарью Домрачеву. А сейчас разъезжаются от бездействия Драчева. Спортсменки, подающие надежды, безусловно», — приводит слова Тихонова «Говорит Москва».

Ранее заслуженный тренер и олимпийский чемпион Владимир Аликин заявил, что смена спортивного гражданства давно не является чем-то экстраординарным.