Роналду опубликовал фотографию с первой тренировки «Ювентуса»

Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию с первой тренировки в составе «старой синьоры», сообщает «Советский спорт».

«Первая тяжелая тренировка. Работа выполнена успешно», — написал Роналду в своем твиттере.

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Трансфер Роналду из мадридского «Реала» в «Ювентус» состоялся 10 июля. Сумма трансфера 33-летнего нападающего составила €112 млн.

Ранее Роналду провел первую тренировку в составе «Ювентуса».