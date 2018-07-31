Роналду опубликовал фотографию с первой тренировки «Ювентуса»
Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию с первой тренировки в составе «старой синьоры», сообщает «Советский спорт».
«Первая тяжелая тренировка. Работа выполнена успешно», — написал Роналду в своем твиттере.
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Трансфер Роналду из мадридского «Реала» в «Ювентус» состоялся 10 июля. Сумма трансфера 33-летнего нападающего составила €112 млн.
Ранее Роналду провел первую тренировку в составе «Ювентуса».
Primeiro treino duro. Trabalho feito!�������� pic.twitter.com/MhHauAGPuM— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 31 июля 2018 г.