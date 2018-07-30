Роналду провел первую тренировку в составе «Ювентуса»

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду провел первую тренировку в составе туринского «Ювентуса», сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы клуба, Роналду прошел медицинское обследование, а тренировка прошла в тренажерном зале. Вместе с ним работали уругваец Родриго Бентанкур, бразилец Дуглас Коста, колумбиец Хуан Куадрадо и аргентинцы Пауло Дибала и Гонсало Игуаин.

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Трансфер Роналду из мадридского «Реала» в «Ювентус» состоялся 10 июля. Сумма трансфера 33-летнего нападающего составила €112 млн.

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон не стал комментировать трансфер Роналду в «Ювентус».