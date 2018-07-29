Ковальчук о чествовании футболистов: в России хоккей спорт номер один
Нападающий «Лос Анджелес Кингз» и сборной России по хоккею Илья Ковальчук поделился мнением о чествовании футболистов национальной команды за успехи на чемпионате мира — 2018.
«Видели Артема Дзюбу и знаем, что он сказал Владимиру Путину о том, что пора менять коньки на бутсы. Но я думаю, что наш президент – правильный человек, который сделает правильный выбор. В России хоккей спорт номер один», — сказал хоккеист в эфире телеканала «Россия 24».
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На ЧМ-2018 футболисты сборной России дошли до четвертьфинала турнира. За это спортсмены были представлены к государственным наградам и к званию заслуженных мастеров спорта.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион не согласен с присвоением игрокам сборной России звания ЗМС.