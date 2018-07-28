Экс-нападающий сборной США допустил ужасный промах на 94 минуте матча

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В матче Высшей лиги футбола (MLS) между «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Сиэтл Саундерс» нападающий гостей Клинт Демпси не реализовал явный момент на 94-й минуте, сообщает «Советский спорт».

Экс-форвард сборной США появился на поле на 79 минуте матча, когда его команда выигрывала у хозяев поля «Сан-Хосе Эртквейкс» со счетом 1:0. В самой концовке встречи, когда «Сиэтл» отбивался от навала хозяев, Демпси получил возможность пробить по пустым воротам с 40 метров, но невероятным образом попал в штангу.

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«Сиэтл» все-таки довел матч до победы, а вот Демпси не увеличил своей статистики. На его счету один гол и одна результативная передача за 14 матчей.

Ранее сообщалось, что игрока «Ванкувера» удалили после забитого мяча.