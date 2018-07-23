В «Нижнем Новгороде» опровергли информацию об ограниченном количестве билетов

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Глава пресс-службы футбольного клуба «Нижний Новгород» Сергей Козунов опроверг информацию об ограниченном количестве билетов на матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Тюменью», передает корреспондент «Газеты.Ru»

«В интернете билеты были и оставались. Кассы стадиона работали весь первый тайм и перерыв, пока не ушел последний покупатель.

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В ближайшем к стадиону пункте продаж на станции метро «Московская» люди могли без проблем приобрести билеты по ценам 200-400 рублей за два часа до игры», — заявил Козунов.

«Нижний Новгород» обыграл «Тюмень» со счетом 2:1.

Ранее встречу ФНЛ в Волгограде посетили 30 тысяч человек.