Россиянин Непомнящий стал победителем шахматного супертурнира в Дортмунде
Российский шахматист Ян Непомнящий стал победителем супертурнира в Дортмунде, сообщает ТАСС.
В последнем туре он победил немца Георга Майера. Россиянин играл белыми фигурами.
Вничью завершили свои партии голландец Аниш Гири и поляк Ян-Кшиштоф Дуда, немец Ливиу-Дитер Нисипяну и поляк Радослав Войташек.
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По итогам турнира Непомнящий набрал пять очков в семи турах.
Ранее сообщалось, что наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) поддержал кандидатуру Аркадия Дворковича на предстоящих выборах главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ).