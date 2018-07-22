Хэмилтон вышел в лидеры общего зачета «Формулы-1»
Британский гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон поднялся на первую строчку в общем зачете «Формулы-1», сообщает «Советский спорт».
В активе Хэмилтона 188 очков. На 17 баллов от него отстает немец Себастьян Феттель из команды «Феррари». Третье место занимает еще один представитель «скудерии» Кими Райкконен (131 очко).
В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» (310), вторую строчку занимает «Феррари» (302), третью — «Ред Булл» (211 очков).
Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал победителем Гран-при Германии.
Формула-1. Общий зачет
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 188 очко
2. Себастьян Феттель («Феррари») — 171
3. Кими Райкконен («Феррари») — 131
4. Валттери Боттас («Мерседес») — 122
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 106
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 105
7. Нико Хюлькенберг («Рено») — 52
8. Фернандо Алонсо («Макларен») — 40
9. Кевин Магнуссен («Хаас») — 39
10. Серхио Перес («Форс Индия») — 30
11. Эстебан Окон («Форс Индия») — 29
12. Карлос Сайнс («Рено») — 28
13. Ромен Грожан («Хаас») — 20
14. Пьер Гасли («Торо Россо») — 18
15. Шарль Леклер («Заубер») — 13
16. Стоффель Вандорн («Макларен») — 8
17. Маркус Эрикссон («Заубер») — 5
18. Лэнс Стролл («Уильямс») — 4
19. Брендон Хартли («Торо Россо») — 2
20. Сергей Сироткин («Уильямс») — 0.