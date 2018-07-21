Путин пообещал рассмотреть вопрос о продаже пива на стадионах
Президент России Владимир Путин на заседании совета по спорту сказал, что готов рассмотреть вопрос о продаже пива на футбольных матчах, передает «Советский спорт».
Эту тему поднял глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
«Хотел бы поднять вопрос, который мы проверили по ходу чемпионата, — это продажа пива. Мы продали пива на 89 миллионов рублей. Никаких эксцессов, никаких проблем не было. Попросил бы рассмотреть этот вопрос. Во-первых, мужчины любят пиво, а во-вторых, все-таки это продукт.
Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных», — заявил Минниханов.
«Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим», — ответил президент.
Ранее Колобков попросил Путина ввести паспорта болельщиков в чемпионате России.