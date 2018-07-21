В Финляндии завели уголовное дело в отношении хоккеиста русского происхождения

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Александр Барков находится под следствием, сообщает «Советский спорт».

Как информирует Ilta Sanomat, в отношении хоккеиста российского происхождения в Финляндии возбуждено уголовное дело по обвинению в угрозе безопасности дорожного движения. Детали инцидента не уточняются.

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В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 22-летний Барков провел 79 матчей и набрал 78 (27+51) очков.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена признался в содеянном.