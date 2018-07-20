Олимпийская чемпионка Савченко не может поверить в гибель фигуриста Тена
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алена Савченко поделилась эмоциями от новости о гибели казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает «Советский спорт».
«Не могу поверить. Даже не хочу. Почему? Просто нет слов, только слезы. Денис Тен, ты был одним из самых хороших людей, которых я когда-либо встречала. Я не могу поверить, что такое случилось с тобой. Память о тебе будет жить вечно, а мы будем всегда любить тебя», — написала Савченко в инстаграме.
Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.
Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.
Ранее вице-министр здравоохранения Казахстана Лязат Актаева заявила, что Тен получил множество колото-резаных ран.